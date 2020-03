Uomini e Donne cambia in “Corteggia le parole”: la nuova versione del programma in epoca coronavirus

ROMA – Per far fronte alle misure di contenimento da contagio da coronavirus, la redazione di Uomini e Donne sta studiando una nuova formula del programma dopo lo stop deciso qualche settimana fa per via dell’emergenza Covid-19: si tratta, stando al titolo provvisorio, di “Corteggia con le parole”.

Sui social sta girando questa nuova versione di Uomini e Donne. “Vuoi corteggiare con le parole?” chiede la redazione della trasmissione agli aspiranti corteggiatori di Gemma Galgani e Giovanna Abate.

La presentazione di “Corteggia con le parole” è stata pubblicata sui social: qui si vedono Giovanna e Gemma con al centro uno smartphone che con una grafica animata che fa pensare ai messaggi inviati su WhatsApp. Probabilmente il nuovo tipo di corteggiamento alle due troniste “virtuali”, sarà possibile solo attraverso uno smartphone.

Il form per il corteggiamento è stato messo online e al momento sembra essere limitato alle sole Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Fonte: FanPage