Uomini e Donne, Costantino rivela: “Con delle donne sposate…”

ROMA – Il tronista più famoso di sempre, Costantino Vitagliano, via Instagram, ha risposto a qualche domanda dei fan: “Se sono fidanzato? Ho già detto tante volte che non sono fidanzato. Ho tante amiche a cui voglio bene e loro ne vogliono a me. La mia fidanzata è mia figlia”.

“Se sono mai stato con donne sposate? Sì, la colpa non era mia però. Loro me lo hanno detto dopo che erano sposate. La colpa non è mai dell’uomo, noi siamo vittime delle donne”.

E di un possibile ritorno a ‘Uomini e Donne’ Costantino che dice? Non dice. Non risponde. Anzi. Risponde con solo due faccine. Una sarcastica. Una che ride.