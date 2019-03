ROMA – Colpo di scena a Uomini e Donne nella puntata di lunedì 25 marzo dedicata al Trono Over. David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno lasciato il programma insieme.

Tutto è avvenuto durante un confronto richiesto da Maria De Filippi dopo le dichiarazioni sconcertanti del cavaliere genovese al Magazine di Uomini e Donne. “Ho chiuso con Cristina”, aveva detto David lasciando spiazzata la stessa De Filippi che ha quindi invitato Cristina al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con un altro cavaliere: Daniele.

La dama aveva confessato alla redazione la sua scelta di continuare la conoscenza con Daniele, nonostante lui vedesse anche altre donne, ma che avrebbe smesso di frequentarlo nel momento in cui David avesse scelto di uscire dalla trasmissione con lei. Daniele non ci sta e torna quindi a sedersi nel parterre dei cavalieri.

A quel punto, al suo posto arriva David che si siede al centro dello studio con Cristina. “Io non ti ho parlato per due settimane perché volevo vedere la tua reazione”, le dice confessando di essersi innamorato di lei. Cristina non nasconde i suoi dubbi. E Gianni Sperti e Tina Cipollari le danno una mano: “Se sei innamorato di Cristina alzati e andate via insieme”, dicono a David.

“Il mio sentimento è chiaro da quattro mesi”, afferma lui che poco dopo spiazza tutti, si alza e la bacia, dichiarando di essere pronto ad uscire con lei dal programma. I due vanno via insieme mano nella mano. Sarà vero amore?

Fonte: Uomini e Donne