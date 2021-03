Uomini e Donne, Gemma Galgani cade dalle scale, si cambia e viene scaricata dal cavaliere Maurizio

Uomini e Donne: Gemma Galgani cade dalle scale, si cambia, torna in studio e viene scaricata dal cavaliere che stava frequentando.

Tutto è andato in onda nella puntata di mercoledì 24 marzo. Puntata però ovviamente registrata.

Gemma Galgani, uno dei volti noti di Uomini e Donne, è caduta mentre stava scendendo dalle scale dello studio.

Gemma è stata così accompagnata nel backstage dello studio per ricevere le prime cure, riprendersi dallo spavento e cambiare le calze ormai rotte. Cambiate le calze e tornato nello studio però per Gemma è proseguita la giornata decisamente no.

Maurizio, infatti, il cavaliere che stava frequentando, le ha rivelato di non essere attratto da lei. Inutili i tentativi di farlo ragionare, l’uomo ha abbandonato definitivamente lo studio.

