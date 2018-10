ROMA – Grande spavento per Gemma Galgani, storica protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Durante la puntata di lunedì la dama torinese è stata colta da un malore in studio: non ha retto alla notizia che il suo corteggiatore Rocco era uscito con Mariangela e c’era scappato pure un bacio. Un colpo per Gemma che prima è esplosa in un pianto disperato, poi ha iniziato a tremare convulsamente. Al punto da doversi ritirare dietro le quinte per riprendere fiato.

Una volta ritrovata la calma Gemma è tornata in studio e ha attaccato Tina Cipollari, responsabile a suo dire della fine della sua storia con Rocco. Ma l’opinionista non si è fatta cogliere impreparata e per provocazione ha invitato un medico in studio, scatenando l’ilarità del pubblico. Per fortuna le condizioni di Gemma non hanno destato particolare preoccupazione.

“Ha una crisi d’ansia perché questa continua a ripeterle che sta male e ora sta male davvero”, ha spiegato Maria De Filippi bacchettando Tina. “Zitti che forse oggi ci lascia…”, ha continuato a scherzare Tina. “Dottore quale medicinale potrebbe farle bene?”, ha insistito. E Maria l’ha zittita: “Niente, il tuo silenzio!”. Con Tina che ancora ironizzava:

Sui social si sono scatenati i commenti dei telespettatori. “Questa puntata va negli annali del tv. Grazie, Queen Mary”, scrive una fan. Mentre qualcun’altro sente puzza di sceneggiata: “Questa è un’attrice da Oscar ve lo dico io…. Pianto a secco, convulsioni finte e tremarella fanno parte della scena da interpretare oggi”.