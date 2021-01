Uomini e Donne, Gemma Galgani disperata: “Maurizio Guerci ha passato il Capodanno con un’altra donna lasciandomi da sola”.

Questa decisione di Maurizio Guerci ha dato il colpo di grazia alla loro relazione sentimentale che è praticamente finita.

La puntata di Uomini e Donne è iniziata con l’ingresso in studio di Gemma Galgani.

La dama del trono over è entrata in diretta piangendo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non ci sta: “Maurizio Guerci mi ha lasciata via telefono”

La Galgani si è lasciata andare a questo pianto liberatorio perché ha scoperto che Maurizio ha trascorso le feste di Natale con un’altra donna.

Non solo, Maurizio ha rotto con lei al telefono ‘condannandola’ a trascorrere Capodanno da sola.

Quindi la fine del 2020 e l’inizio del 2021 sono stati molto tristi per Gemma.

A svelarlo è lei stessa in trasmissione:

“Ho passato il Capodanno completamente sola per la prima volta in vita mia”

Gemma non riesce a darsi pace perché la relazione con Maurizio è terminata senza un confronto di persona.

Infatti come abbiamo spiegato prima, Maurizio ha deciso di troncare via telefono. Quindi il loro ultimo contatto visivo risale all’ultima puntata pre natalizia di Uomini e Donne.

La rottura è stata propiziata da Gemma perché la dama del trono over aveva scoperto che il suo Maurizio si stava vedendo con un’altra donna.

I due hanno litigato telefonicamente fino alla rottura che sembra definitiva.

La Galgani è entrata in studio in lacrime perché non si capacita di come sia stata mollata.

Questa rottura è arrivata infatti dopo una intervista recente dove Maurizio aveva dichiarato di amarla.

Gemma non si pente di aver lasciato a Maurizio i suoi spazi ma è decisamente contrariata per la fine della relazione che è arrivata via telefono.

La dama del trono over non riesce ad accettare questa rottura via telefono:

“Mi risponde, mi dice che non è a casa e poi elimina il messaggio… Io non l’ho più sentito o visto”.

Uomini e Donne, Gemma lasciata da Maurizio via telefono. Tina la critica

A questo punto Tina Cipollari ha deciso di rimproverare Gemma, accusandola di legarsi troppo velocemente agli uomini.

Poco dopo, è arrivato in studio anche Maurizio per dare la sua versione dei fatti.

Guerci ha dichiarato che non è stato nulla di pianificato.

In altre parole, questa signora sarebbe piombata a casa sua senza preavviso.

Ma Tina Cipollari non ha creduto minimamente a questa versione e lo ha attaccato.

“Il tuo racconto non è verosimile. Se non sapevi che si poteva presentare a casa tua da un momento all’altro, perché hai concluso in fretta la telefonata con Gemma?”

La puntata di Uomini e Donne si è conclusa con una considerazione amara della Galgani: