Gemma Galgani è ancora alla ricerca di un compagno di vita e, dopo Maurizio Guerci, pare avrebbe un nuovo flirt. Oggi è andato in onda l’ennesimo confronto tra Gemma e Maurizio a Uomini e Donne: “Quando ti sei avvicinato ieri, ho ritrovato il Maurizio dei primi tempi. Mi hai dato mille attenzioni ed erano cose importanti”.

Gemma Galgani lasciata da Maurizio Guerci

La dama ha pensato potesse esserci un ritorno di fiamma, ma in studio Maurizio ha ribadito la sua decisione di chiudere con lei, spiegando di averla confortata solo in virtù dell’affetto che ancora prova nei suoi confronti. Gemma, allora, si è sfogata e ha avanzato l’ipotesi che Maurizio Guerci l’abbia lasciata per colpa delle pressioni esterne.

Fuori dalla trasmissione lo avrebbero condizionato i commenti sulla differenza d’età. A interferire, secondo la Galgani, sarebbero state anche le battutine di Tina Cipollari.

Gemma e il giovane spasimante

Gemma Galgani però sembra sia già pronta a rimettersi in gioco. Da più parti, infatti, si parla di un nuovo flirt. Il nuovo spasimante, che dovrebbe persino essere presentato nelle prossime puntate di Uomini e Donne, avrebbe una trentina d’anni in meno della Dama. Il nuovo arrivato però dovrà lottare per far breccia nel cuore di Gemma Galgani, che sarebbe già pronta a frequentare uno degli spasimanti già presenti nel parterre.