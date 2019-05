ROMA – Giorgio Alfieri, ex tronista di Uomini e Donne, è stato costretto lasciare il piccolo schermo per un lungo periodo di tempo in cui non si è saputo nulla della sua vita privata. In un’intervista concessa al settimanale Dipiù, Alfieri ha spiegato il motivo della sua assenza parlando dei problemi economici e personali che l’hanno visto coinvolto.

Qualche anno fa infatti l’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato il mancato pagamento di 170 mila euro di tasse. L’ex tronista ammette che questa situazione si è creata in parte per causa sua: “Prima di Uomini e Donne ho vissuto a cento all’ora, collezionando multe e cose così che non ho mai pagato”. Alfieri ha proseguito lasciando il resto delle colpe ad una gestione non chiara degli introiti delle serate gestiti da terzi: “Mi affidavo ad agenzie che mi dicevano di pagare le tasse per me e poi non lo facevano”. Questi problemi finanziari lo hanno costretto a vendere tutto per riuscire a ripagare i debiti che aveva. Inoltre nello stesso periodo è rimasto senza lavoro sia perché aveva interrotto bruscamente i rapporti con Cenci (per il quale faceva da aiuto regista), sia perché in quel periodo non poteva fatturare con Mediaset. A complicare ulteriormente le cose anche i problemi legali con Martina Luciani per il mancato pagamento degli alimenti di sua figlia.

Un periodo che Alfieri sembra essersi messo alle spalle. Ora l’ex tronista si è dato al business del collezionismo, gestisce una pagina web e collabora con aziende di occhiali. (fonte DiPiù)