Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? Le anticipazioni

ROMA – Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati a pochi mesi dalla proposta di matrimonio arrivata a Uomini e Donne. A rivelarlo sono alcune anticipazioni della prossima puntata del trono over. “Lei – si legge nelle anticipazioni della puntata – era da sola in studio e quando le hanno chiesto di Riccardo ha pianto, non riusciva a parlare”.

“Ida – si legge su vicolodellenews – è tornata per fare la sfilata, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere”. L’ipotesi, si legge è che i due si siano allontanati in maniera definitiva: “Tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”.

I due, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, intanto sui social si mostrano in maniera diversa. In silenzio lui. Canzoni d’amore lei.

E ora? Ora non resta che aspettare l’ultima puntata del trono over. Ultima puntata dove finalmente, o meglio, probabilmente si capirà che fine farà una delle coppie più popolari e discusse di Uomini e Donne.