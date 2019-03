ROMA – Nuove prove di ritorno di fiamma a Uomini e Donne, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Accade nella puntata di martedì 26 marzo 2019, dedicata al trono over, quando i due ex sono stati chiamati al centro studio per un nuovo confronto.

I due, ex coppia storica del programma avevano interrotto la loro relazione dopo aver preso parte a Temptation Island. Erano tornati insieme in autunno per poi nuovamente lasciarsi, continuando a dare spettacolo con i loro continui litigi in trasmissione.

E’ stato Riccardo a chiedere di parlare con Ida poiché intenzionata a lasciare il programma. Lui non si è sbilanciato affermando però di aver provato per lei emozioni mai vissute prima. “E’ impossibile, secondo me, tornare a provare quello che ho provato con te”. E Ida spiazza tutti e confessa: “Il mio amore per te non è passato. Dal mio cuore non sei uscito totalmente”.

Il confronto finisce con un ballo, durante il quale i due ex continuano a parlarsi all’orecchio. Era già capitato due settimane fa, scatenando la reazione furiosa di Roberta Di Padua, con la quale Riccardo ha avuto una frequentazione e che gli è andata dritta in contro per mollargli un sonoro schiaffo.

Alla fine incalzati dal pubblico che gli chiede di tornare insieme, Ida e Riccardo rispondono con un sorriso. Lei però è sicura della sua scelta e decide di lasciare il programma.