Uomini e Donne, Joele Milan dopo l’addio alla trasmissione si tatua un trono sulla coscia

Il trono di Joele Milan a Uomini e Donne è durato pochissimo. Il tronista ha infatti cercato di accordarsi con la corteggiatrice Ilaria al di fuori del programma. Malgrado entrambi abbiano provato a far emergere la loro buona fede, in studio nessuno ha creduto alla loro versione dei fatti. Joele Milan è stato quindi cacciato via. A quanto pare, il giovane ha voluto concludere la sua esperienza con il programma di Maria De Filippi con un gesto a suo modo estremo.

Joele Milan e il tatuaggio del trono

Allo scopo di dimostrare le sue buone intenzione e il suo affezionamento al programma di Maria De Filippi, Joele ha deciso di fare un tatuaggio piuttosto evidente e legato all’esperienza che si è appena conclusa. Milan, infatti, ha voluto tatuare il trono di uomini e donne sulla coscia destra. Si tratta di un tatuaggio parecchio grande e abbastanza esplicito.

Joele invitato di nuovo in trasmissione?

La vicenda legata all’ex tronista ha sicuramente incuriosito molto. Probabilmente l’audience è cresciuto e la trasmissione condotta da Maria De Filippi ha provato a rinvitare in studio Joele. A raccontarlo è stato lui stesso: “Quando ho parlato con la redazione, mi hanno chiesto anche se sarei stato disposto a rimettermi in gioco. Io non ho più voluto avere niente a che fare, non sarei più tornato sul trono”. Dalla redazione di Uomini e Donne non è arrivato nel frattempo nessuna conferma di quanto detto dal ragazzo.