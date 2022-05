Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 18 maggio: Luca Salatino bacia Lilli

Le anticipazioni dell’appuntamento di Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 18 maggio, con una nuova puntata in cui al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Salatino. Dopo il momento dedicato a Veronica Rimondi, sempre più confusa tra Andrea e Matteo, oggi spazio a Luca che, sul trono ormai da mesi, non ha ancora le idee chiare sulla ragazza da scegliere. Cosa accadrà nella puntata di oggi?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 maggio

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nella nuova puntata, Luca Salatino avrà un nuovo confronto con Lilli e Soraia. Entrambe non sono riuscite a cancellare i dubbi che ha e per provare a fare chiarezza ha portato entrambe in esterna baciando Lilli. Quale sarà la reazione di Soraia a questo?

Gloria chiude con Fabio?

Oggi ci sarà spazio anche per le dame e i cavalieri del trono over. Tra le dame, dopo aver chiuso la frequentazione con Riccardo Guarnieri, Gloria ha iniziato a conoscere Fabio con cui c’è stato anche un bacio. La dama però ha ammesso di non fidarsi totalmente del cavaliere anche se ha deciso di concedergli comunque una possibilità. Inoltre, potrebbero accomodarsi al centro dello studio anche Alessandro e Pinuccia che trascorreranno qualche giorno in Puglia a casa di lui, ma anche Bruno che ha cominciato a conoscere una signora disposta a trasferirsi a casa sua.