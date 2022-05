Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 2 maggio: Ida e Riccardo protagonisti

Le anticipazioni della puntata di oggi, 2 maggio, di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, in onda dalle 14.45. Oggi si partirà con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra tante polemiche.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Nell’appuntamento odierno con Uomini e Donne, si aprirà una nuova parentesi con protagonisti Ida Platano e Riccardo e proprio la coppia sarà attaccata dall’opinionista Tina Cipollari. Il tutto avverrà quando faranno l’ingresso due nuovi spasimanti per Ida. E quando Riccardo deciderà di uscire con una dama del trono over, Tina esploderà. L’opinionista infatti è convinta che tra Ida e Riccardo ci sia una forte intesa. La puntata di Uomini e Donne sarà poi caratterizzata dal ritorno della parentesi dedicata alla consueta sfilata. Protagoniste saranno le dame del trono over.

Anticipazioni trono classico: cosa è successo tra Luca e Aurora

Non mancherà occasione per parlare di Luca Salatino, che ormai è ad un passo dalla finale. Dopo la discussione in studio della scorsa settimana, sembra che il tronista abbia deciso di riportare in esterna Aurora, la corteggiatrice che aveva deciso di abbandonare lo studio.