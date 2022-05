Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 20 maggio: Veronica elimina Federico, lui…

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne col nuovo appuntamento di oggi, 20 maggio. Per la puntata di oggi non mancheranno sorprese e colpi di scena. Ma cosa accadrà in studio? Con quali storie si chiuderà la settimana? Ecco allora tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 maggio

Si avvia alla conclusione della stagione Uomini e Donne. Dopo l’ultima puntata, nel corso della quale Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta e l’accesa discussione tra Tina Cipollari e il nuovo cavaliere Fabio Nova, come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, tra i protagonisti della puntata di oggi dovrebbe esserci sempre Veronica.

La tronista ha scelto di uscire solo con Andrea e Matteo lasciando a casa Federico. Non provando più alcun interesse per Federico, oggi, la tronista deciderà di eliminarlo. Come reagirà il corteggiatore?

Riccardo e Gloria protagonisti?

Nel corso della puntata odierna, spazio anche per il Trono Over. Maria De Filippi potrebbe chiamare al centro Gloria che sta uscendo con Fabio con cui c’è stato anche un bacio. Durante il confronto tra Gloria e Fabio potrebbe intromettersi anche Riccardo Guarnieri.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio continua ed oggi, forse, ci sarà il primo appuntamento. Lo scopriremo nel corso della puntata durante la quale potrebbero trovare spazio anche nuove dame e nuovi cavalieri.