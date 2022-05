Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 23 maggio: Ida e Riccardo tra lacrime e confronti

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi pronto a tornare nel pomeriggio di oggi 23 maggio su Canale 5. Dopo aver visto protagonista la giovane tronista Veronica, vicina alla sua scelta, oggi si torna a parlare del trono over, con protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 maggio

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, non è escluso un colpo di scena. Pare infatti che Riccardo, dopo aver ascoltato una canzone che gli rimandava alla mente la proposta di matrimonio che fece qualche tempo fa a Ida, sia scoppiato in lacrime lasciando lo studio. La dama lo seguirà per cercare di capire cosa sia accaduto. E così andrà in scena, l’ennesimo confronto tra i due ex fidanzati. A lasciare lo studio sarà poi Ida e questa volta a seguirla sarà Riccardo. I due pare abbiano deciso di darsi una seconda possibilità a telecamere spente.

Tina Cipollari assente, nessuna spiegazione di Maria De Filippi

Nello studio di Uomini e Donne mancherà una delle protagoniste storiche, l’opinionista Tina Cipollari. A quanto pare la Cipollari non avrebbe preso parte alle registrazioni questa volta neppure tramite collegamento video ma Maria De Filippi non avrebbe dato spiegazioni lasciando così nel dubbio i telespettatori.