Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 24 maggio. Ida e Riccardo: le lacrime, il ballo e... l'appuntamento

Le vicende amorose di Ida e Riccardo saranno il perno portante della puntata di oggi, martedì 24 maggio, di Uomini e Donne.

Il riassunto

Nella puntata di ieri, quindi lunedì 23, una canzone, Fai rumore di Diodato, ha scatenato le lacrime di Riccardo. Il cavaliere, con gli occhi lucidi, ha poi deciso di abbandonare lo studio. Riccardo poi, rientrato, ha spiegato a Maria De Filippi che quella canzone gli ha ricordato la sua storia con Ida.

I due così, Ida e Riccardo, su invito di Maria De Filippi, hanno ballato al centro dello studio. Un ballo che ha emozionato in tanti, compreso l’opinionista Gianni che quasi commosso ha detto: “Io non riesco a capire come si possa rovinare un amore così bello”.

Ma cosa è successo alla fine del ballo? Beh, è quello che si vedrà oggi.

La puntata di oggi

Dopo aver ballato Ida si è seduta di nuovo al centro dello studio per un confronto con Marco, il cavaliere con il quale stava uscendo. Quest’ultimo, dopo aver visto il ballo si dice deluso da lei. Da parte sua Ida, evidentemente ancora turbata dal ballo, decide di chiudere con lui.

Ida Platano poi svela di aver detto una frase a Riccardo durante il ballo: “Non è mai troppo tardi”. Maria così decide di chiedere a Riccardo cosa vuole fare ora. Il cavaliere resta vago nelle risposte facendo perdere di nuovo la pazienza a Ida. I due, usciti dallo studio, si confrontano e decidono di uscire di nuovo insieme per confrontarsi sul loro futuro.