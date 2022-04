Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, lunedì 4 aprile: nuovi incontri per Ida Platano e Luca Salatino (Foto Ansa)

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 4 aprile, e si preannunciano novità per la settimana appena iniziata: secondo le anticipazioni delle puntate registrate la scorsa settimana e diffuse da alcuni media online, i protagonisti dei nuovi appuntamenti del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi saranno il tronista Luca Salatino e la dama Ida Platano.

Uomini e donne, anticipazioni di oggi 4 aprile: Ida Platano e Armando

Secondo le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che andrà in onda oggi, la dama del trono over Ida Platano riprenderà la sua ricerca sentimentale dopo l’addio al cavaliere Alessandro Vicinanza.

Ida, infatti, incontrerà in esterna un nuovo pretendente del trono over. E secondo le anticipazioni del web tra i due ci sarà un buon feeling.

Uomini e donne, anticipazioni delle puntate dal 4 all’8 aprile

Sempre secondo le anticipazioni di questa settimana dal 4 all’8 aprile, nuovi scontri vedranno protagonisti Alessandro e Armando Incarnato.

Nel contempo Armando chiuderà il rapporto con Aneta. Secondo il cavaliere, infatti, la dama avrebbe uno stile di vita troppo diverso dal suo.

Uomini e donne: Luca Salatino e Soraya

Sempre secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che inizia oggi, lunedì 4 aprile, Luca Salatino porterà in esterna Soraya. Ma purtroppo ci saranno brutte notizie alla fine sia per lei sia per Lilli.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.