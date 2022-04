Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, martedì 19 aprile 2022: Riccardo protagonista, tra Gloria e Mariagrazia

Uomini e Donne torna regolarmente in onda oggi, martedì 19 aprile, dopo la pausa di Pasquetta. E secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicover il protagonista del programma Mediaset di Maria De Filippi sarà nuovamente Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, 19 aprile

Il cavaliere del trono over dovrà fare i conti con Gloria dopo che questa ha scoperto che c’è anche Mariagrazia.

Biagio è invece tornato a frequentare Vincenza dopo la pessimo appuntamento con Katia, mentre Gemma approfondisce la conoscenza con Giacomo.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 19 aprile del trono classico

Se queste sono le novità attese per il trono over, altre le novità per quanto riguarda il trono classico. Veronica è uscita in esterna sia con Matteo sia con Andrea.

Matteo le ha organizzato una serenata e ha tentato invano di baciarla, ma è comunque riuscito a conquistare il suo apprezzamento. E’ andato bene anche l’incontro con Andrea.

Un’altra esterna molto romantica è quella che ha visto protagonisti Luca e Aurora, che si sono ritrovati in piscina vestiti a baciarsi.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.