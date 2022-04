Uomini e donne, le anticipazioni di oggi, martedì 26 aprile: nuovo bacio per Luca Salatino

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 26 aprile, dopo il ponte del 25 aprile. E le anticipazioni di oggi parlano di un nuovo bacio per Luca Salatino.

Dopo aver dedicato le puntate della scorsa settimana soprattutto al trono over, con la discussione tra Ida Platano e Tina Cipollari, nella puntata di oggi, martedì 26 aprile, il protagonista dovrebbe essere Luca Salatino.

Uomini e donne, le anticipazioni di oggi, martedì 26 aprile

Secondo quanto anticipato dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Luca dovrebbe confrontarsi nuovamente con le sue corteggiatrici Aurora, Lilli e Soraia.

Nelle scorse settimane il tronista ha deciso di portare in esterna Lilli dopo le passate discussioni. Voleva cercare di ritrovare un po’ di serenità con la corteggiatrice. E tra i due è scattato un bacio.

Oggi si vedrà la reazione delle altre due corteggiatrici di Luca, Aurora e Soraia.

Uomini e donne 26 aprile: Veronica e Federico

Ma nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi ci sarà spazio anche per Veronica Rimondi. Anche lei ha da poco litigato con Federico, che non ha preso bene il comportamento della tronista con Matteo in esterna. Oggi i tre si confronteranno in studio.

L’ira di Tina Cipollari contro Sara

Ci sarà spazio anche per Sara, che annuncerà di aver iniziato una conoscenza telefonica con un cavaliere del trono over che però è interessato ad un’altra dama. La rivelazione di Sara accenderà le ire di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.