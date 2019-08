Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: “In Sardegna è un problema fare qualsiasi cosa”

ROMA – L’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi se la prende con la Sardegna: “Abbiamo scoperto – ha spiegato su Instagram – che la Sardegna è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa”.

“I cornetti – continua – Esci di casa, problema colazione, cornetti finiti alle 8 del mattino. Vai verso il mare e c’è il problema parcheggio, perché la Sardegna non è attrezzata di parcheggi, non ce n’è uno neanche a pagarlo. Trovato il parcheggio, problema ombrellone, poi arriva il problema mare. Che c’è sempre: l’acqua è ghiacciata, sembra di buttarsi nell’Oceano, ci manca solo la nave del Titanic con la vecchietta con la collanina e siamo a posto”.

“Se dovete andare in vacanza – prosegue – non venite in Sardegna, perché è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa”.

Naturalmente queste parole hanno scatenato la reazione dei sardi, e non solo. Tanto che alla fine l’ex tronista è tornato sull’argomento:

“Chiarisco quello che ho detto, mi scrivete in tantissimi. A me piace molto la Sardegna, io parlavo di servizi, poi magari mi sono espresso male e sul caso dell’acqua gelata c’era il fattore ironia. Sto rispondenti a tutti per cercare di farmi capire nel migliore dei modi. Comunque dal grande numero di commenti ricevuto capisco l’amore dei sardi per la propria terra”.

Fonte: Instagram, Leggo.