ROMA – Una notizia ha sconvolto i numerosi fan di Uomini e Donne. In un incidente stradale è morto Fabiano Vitucci, corteggiatore prima di Valentina Dallari, poi di Chiara Sammartino. Il giovane era un modello e aveva partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi in veste di corteggiatore nel 2011 e nel 2015.

Vitucci, 29 enne originario di Prato, ha perso la vita in un incidente tra Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel pomeriggio di ieri, 31 maggio, una motocicletta e un furgone si sono scontrati. Per il giovane che guidava la sua moto non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 del Valdarno giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma sembra che Fabiano Vitucci ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un furgone che percorreva la carreggiata opposta.

Fabiano dopo aver partecipato a Uomini e Donne aveva trovato l’amore pochi mesi fa. Ma lontano dagli studi televisivi. Vitucci, originario di Prato, si era trasferito da qualche mese a Montevarchi, città di residenza della fidanzata, e lavorava in una nota azienda del posto. (fonte LA NAZIONE)