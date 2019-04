ROMA – Nicolò Ferrari, un ex corteggiatore di Uomini e Donne, è finito in ospedale. Nella serata di ieri, sabato 6 aprile, il ragazzo ha postato delle stories su Instagram dove comunicava ai suoi fan di essere in ospedale. L’ex tentatore e corteggiatore di Nilufar Addati, si è sottoposto ad un intervento chirurgico ed è apparso in video con il volto tumefatto. Il giovane infatti si è ripreso mentre era steso su un lettino di ospedale insieme alla sua attuale ragazza, Jelena.

Delle stories che hanno fatto preoccupare e non poco i suoi fan. Ferrari, come ha spiegato nei video, si è semplicemente sottoposto ad un intervento chirurgico al naso in Tunisia. A quanto pare da tempo, aveva dei problemi di respirazione che non gli permettevano di respirare correttamente. Come ha spiegato, oltre al problema ha deciso di farsi aggiustare anche l’estetica del naso. L’ex corteggiatore però ha subito rassicurato i suoi fan, affermando che è stata una semplice operazione andata a buon fine. Lo stesso ragazzo rassicura i follower con un video: “Tutto bene, tutto a posto. Amici non ho fatto nessun incidente. Ci siamo operati. Avevo un problema respiratorio da tanti anni ed è peggiorato perché avevo placato una rissa e mi ero preso una botta fortissima”. (fonte INSTAGRAM)