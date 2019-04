ROMA – Su Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi continuano a rincorrersi delle voci, nonostante i due ufficialmente si siano lasciati da diversi mesi. I due ancora si frequentano? Tra l’influencer ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore c’è ancora amore?

La Addati ha ora deciso di rispondere a queste voci affermando: “Me lo chiedete in centinaia, sono in pace con il mio presente, credo sia da stupidi far finta che una persona non esista o che peggio non sia mai esistita (soprattutto se c’è della legittima curiosità da parte vostra), quindi rispondo senza alcun problema”. Il messaggio di Nilufar Adatti continua dichiarando: “Come ho detto sono in pace con il mio presente, non abbiamo alcun tipo di rapporto, non ci sentiamo se non per ricorrenze varie”.

I fan di Uomini e Donne, quindi, devono rassegnarsi perché a quanto pare non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi (quest’ultimo possibile futuro tronista della trasmissione, almeno questo sognano i suoi fan ndr). Almeno per il momento. I motivi della loro separazione, fra l’altro restano a tutt’oggi un mistero. L’influencer, su Instagram continua dicendo: “Ognuno ha la sua vita ed è felice così, non gli vorrò mai del male, c’è sempre un motivo dietro le scelte che ognuno di noi prende nella vita. Pace and love, always”.

In questi mesi i fan di Nilufar Addati hanno potuto seguire i cambiamenti di vita decisi dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. La ragazza italo persiana ha deciso di trasferirsi a Roma per concentrarsi a tempo pieno sulla sua carriera da influencer, scelta forse dettata dalla separazione con Giordano Mazzocchi.

Fonte: Instagram