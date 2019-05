ROMA – A “Uomini e Donne” è scontro, scontro totale, tra Pamela Barretta e Valentina Autiero. Cos’è successo? E’ successo che la Autiero avrebbe insultato la Barretta usando toni non proprio morbidi.

A riportare lo scontro è il sito “ilvicolodellenews”.

“Dopo avermi dato della zoc**la in studio – dice Pamela via Instagram – oggi durante la registrazione ti dico solo una cosa, avrai bisogno di un legale. A molto presto, cara Valentina”. Notando che la Autiero ha poi pubblicato una foto con la didascalia: “Alcune ‘cose’ mi fanno proprio ridere!” la Barretta ha aggiunto: “Sono contenta che alcune ‘cose’ ti facciano ridere. Quando dovrai cacciare i soldi per un legale (perché ti servirà) penso che piangerai. Cafona”. Ora non resta che aspettare le prossime puntate dello scontro. Fonte: Instagram, IlVicolodelleNews.