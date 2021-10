Uomini e Donne, perché non va in onda oggi 11 ottobre: spazio alla quarta puntata di Amici 12 (foto Ansa)

Uomini e Donne, il programma di Maria de Filippi, oggi lunedì 11 ottobre 2021 non andrà in onda. Canale 5 concederà infatti spazio allo speciale di Amici 21 che doveva andare in onda ieri, domenica 10 ottobre. Lo speciale è però saltato per via della partita dell’Italia impegnata in Nation League contro il Belgio.

Per evitare lo “scontro” con il match trasmesso su RaiUno, la quarta puntata del pomeridiano domenicale di Amici è stato spostato a oggi pomeriggio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntate settimana

Le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda nella settimana fino al 15 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per Maria De Filippi che rimproverà apertamente il tronista Joele Milan.

Joele Milan fuori dalla trasmissione in maniera definitiva

Il ragazzo verrà cacciato dal programma in maniera definitiva. La registrazione di questa attesa puntata è avvenuta un po’ di giorni fa e sarà trasmessa nel corso della settimana che comincia oggi.

Maria De Filippi è riuscita a smascherare Joele Milan il quale è stato ascoltato mentre parlava con una delle corteggiatrici presenti in studio durante un ballo. Il giovane chiedeva di accordarsi per potersi sentire e vedere fuori dallo studio di Uomini e donne. Milan avrebbe voluto incontrarsi senza farsi scoprire dalla redazione.