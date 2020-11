Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Ecco perché è finita con Ida Platano”

Riccardo Guarnieri è tornato a “Uomini e donne” nel trono over, ma non rinuncia a dare la sua versione della fine della relazione con Ida Platano.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri parla della rottura con Ida. I due, Riccardo Guarnieri e Ida Platano -hanno trascorso insieme il lockdown, con una convivenza positiva, salvo che per qualche incomprensione:

“Lo ammetto – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” – durante alcuni momenti di esasperazione (dovuti anche alla situazione particolare che stavamo vivendo) le ho detto che non vedevo l’ora di andarmene da casa sua.

Ma erano solo attimi di rabbia, cose dette senza lucidità, parole al vento (…).

Io sarei voluto rimanere a Brescia e Ida lo sa perché mentre mi accompagnava in macchina alla stazione gliel’ho detto chiaro e tondo che non sarei voluto partire.

Ma è stata lei a dirmi che i mesi in casa con me non li aveva vissuti con serenità e che aveva bisogno di tempo per riflettere”.

Poi lui ha cercato Ida, senza avere risposta per molto tempo:

“A un certo punto ho smesso io di farmi sentire anche perché a giugno Ida mi ha messo nuovamente in dubbio.

In quanto sui social la era arrivata una segnalazione secondo la quale io avrei frequentato una ragazza della mia palestra.

Peccato che io in palestra non ci sono più tornato…”.

Alla fine l’amore è scemato: “Lei per un periodo non mi ha cercato, poi ha ricominciato a farmi alcune chiamate a fine settembre.

Ma secondo me non aveva senso parlarci di nuovo, anche perché in tutte le settimana in cui ci siamo sentiti dopo la fine del lockdown non c’è mai stata una telefonata fatta in serenità”.

Ha pensato alla storia ed è giunto a una conclusione:

“In questi mesi ho fatto un’auto-analisi molto profonda.

Mi sono ripassate più e più volte alla mente tutte le cose che ha fatto nella seconda parte della nostra storia.

E credo che, forse anche inconsapevolmente, lei non sia mai stata, in questo ultimo anno, innamorata di me”. (Fonte: Magazine Uomini e Donne)