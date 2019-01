ROMA – Malore per il signor Romano durante la diretta di Uomini e donne. L’uomo stava discutendo con la dama Angela, quando ha deciso di abbandonare lo studio.

Da giorni, ormai, la signora Angela accende gli animi dello studio. Dopo aver liquidato il corteggiatore Antonio, affermando che la sua età non corrispondeva al profilo da lei ricercato, la donna si è scagliata contro Romano perché, secondo lei, non meriterebbe di restare in trasmissione, anzi, dovrebbe lasciarla. “Lui era venuto a corteggiare me, all’inizio – afferma Angela – Non capisco perché sia rimasto qua! Romano dovrebbe lasciare il programma!”.

Romano ha provato a dire la sua. “Se sono qua solo perché è merito di Angela – ha detto alla conduttrice Maria De Filippi – allora me ne voglio davvero andare”. Parole di fronte alle quali Maria, ovviamente, ha sorriso. “Ma no, Romano!”, gli ha detto. Lui, però, dopo essersi agitato, ha deciso di allontanarsi momentanteamente dallo studio: “Non mi sento bene”, ha ammesso.

Subito dopo, la signora Angela ha invitato una collega, Romana, ad andare a controllare come stesse il suo ex corteggiatore. La situazione verrà chiarita probabilmente nel corso della puntata di domani del dating show.