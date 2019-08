ROMA – Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne, presentata sul sito ufficiale della trasmissione da Maria De Filippi che ripartirà a settembre. Come si scopre dal video del suo provino, ha 22 anni e arriva da Modena. Fa la barista e nel suo passato c’è una partecipazione a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatrice.

“Sono la maggiore di tre figli – ha raccontato Sara -. Mia sorella ha 20 anni e mio fratello ne ha 11. Non siamo tutti e tre figli degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai 16 anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata”.

Sara ha svelato di avere un rapporto particolare con suo padre. “Lui ha influito un po’ nella mia vita, non tanto il suo lavoro: mio padre ha sempre bazzicato il mondo della notte. È il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… è troppo apparenza”.

“Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Io volevo che notasse altro, non le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso… Volevo che lui notasse la mia anima. Avevamo mia madre che ci diceva: ‘Questa è la realtà, sono le emozioni…’. E poi c’era mio padre che demoliva un po’ tutto…” ha aggiunto la ragazza. (fonte UOMINI E DONNE)