ROMA – E’ già giunta al capolinea la storia d’amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. L’ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore che le aveva fatto battere forte il cuore, convincendola a sceglierlo, si sono lasciati.

La coppia nata negli studi di Maria De Filippi si è detta addio dopo 11 mesi di relazione. Lo hanno fatto sapere via social gli stessi protagonisti, dopo le voci circolate nelle ultime settimane tra assenze sospette e mezze verità.

“Spero continuiate ad apprezzare Sonia ed Emanuele come persone prima di tutto, ma da oggi non più come coppia”, ha scritto per prima la barista di Mantova su Instagram.

Emanuele invece in un lunghissimo messaggio, ammette che la crisi aleggiava già da tempo: “Per mesi abbiamo entrambi sperato nel fatto che l’amore potesse esser sufficiente per superare le difficoltà, permetterci di mettere da parte i forti caratteri che contraddistinguono le nostre persone, purtroppo così non è stato”.

I due non entrano nel merito delle ragioni che hanno portato alla rottura, ma da parte di entrambi la decisione sembra definitiva: “La vita ti dà e ti toglie… – spiega Sonia con una Instagram Story – Una sacrosanta verità! A noi ha regalato tanto… Tanti momenti belli, tanti sogni e tante speranze riposte nel futuro. Spesso volontà e amore non bastano per far funzionare tutto”.

Già da settimane Sonia ed Emanuele non condividevano foto insieme sui social e, soprattutto, trascorrevano molto tempo lontani: lei in famiglia e con gli amici, lui invece impegnato in palestra e col lavoro. “Il nostro silenzio di settimane non è dovuto a mancanza di rispetto – ci ha tenuto a precisare lei – nei confronti di chi ci ha sempre sostenuto e regalato affetto in questi mesi, bensì al rispetto di noi stessi e di quella che è stata la nostra relazione (…) E’ stata una favola incredibile”.

I rapporti però restano sereni. O almeno così sembra dalla conclusione di Sonia : “A te che invece tutto sai… Dico comunque grazie”.

Questo invece il lunghissimo messaggio di addio di Emanuele Mauti: