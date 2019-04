ROMA – A “Uomini e Donne” annuncio a sorpresa di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Sossio e Ursula sono tornati nella trasmissione condotta da Maria De Filippi per annunciare l’arrivo di un bebè che allargherà la famiglia. “Siamo molto emozionati – ha commentato Ursula dopo aver mostrato le immagini dell’ecografia – I miei figli sono contenti e sperano sia una femminuccia”. Gioia ovviamente immensa anche per Sossio, che rivolgendosi ai due opinionisti del programma ironizza: “Abbiamo già deciso i nomi, se dovesse essere maschio lo chiameremo Gianni, se invece sarà femmina, Tina”. In un secondo momento, però, i due sono tornati sull’argomento in maniera più seria e se sul nome maschile – Sossio Junior – la donna non è del tutto convinta, non sembrano esserci invece dubbi su quello femminile: “Ursula ha deciso di chiamarla come mia madre, Bianca”.