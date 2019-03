ROMA – E’ ufficiale: Teresa Langella e Andrea Dal Corso si stanno frequentando. Dopo lo speciale di Uomini e Donne finito malissimo con il corteggiatore veneto che aveva risposto “no” alla tronista napoletana, i due hanno deciso di provarci comunque lontani dalle telecamere.

Tra Andrea e Teresa sembrava ormai tutto perduto. Fino al ripensamento di lui che ha chiesto di incontrarla durante la scelta di Ivan Gonzalez e poi ha ammesso, nel corso di una successiva puntata di Uomini e Donne, di essersi spaventato all’idea che le cose non potessero funzionare.

Teresa che ha anche accettato di rivederlo, lontano dai riflettori, non sembrava propensa a concedergli una seconda chance. Alla fine dopo settimane di dubbi e ripensamenti sono stati gli stessi protagonisti ad annunciarlo in trasmissione, ospiti della registrazione odierna dedicata al Trono Classico. Una notizia così bella che gli account ufficiali del programma hanno deciso di anticiparla, ancor prima della messa in onda.

Felicissima anche la redattrice di Uomini e Donne che dal suo profilo Instagram ha voluto dare il suo personalissimo in bocca al lupo alla nuova coppia: “Cosa dico sempre io? – ha scritto – A Uomini e Donne avvengono le magie”.

Fonte: Instagram Uomini e Donne