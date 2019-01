ROMA – Scontro in tv tra Tina Cipollari e Gemma Galgani durante l’ultima puntata di Uomini e Donne di lunedì 21 gennaio. La dama si è detta infatti stanca dei commenti dell’opinionista e, appena arrivata in studio, si è lanciata in un attacco contro di lei. Maria De Filippi ancora una volta è dovuta intervenire per placare gli animi.

“Oggi sono agguerrita, perché sono stufa delle sue considerazioni inadeguate e improprie. Nei miei confronti hai una disonestà intellettuale” ha detto la Galgani rivolgendosi alla Cipollari. Non si è fatta attendere la replica: “Dici una marea di cavolate, quando ti fanno comodo fai sedere gli uomini e ti fai trattare come uno zerbino, poi quando devi sbarazzarti di loro comini a elencare infiniti difetti”. Tina pare non aver apprezzato la condotta di Gemma, soprattutto per come si è comportata con Rocco. Ecco perché ha accusato la dama di essere lì solo per avere i riflettori puntati e non per un reale interesse nei confronti dei cavalieri. Lo scontro è proseguito con toni sempre più accesi, con Tina Cipollari che ha prima accusato Gemma Galgani per poi gelarla con un “sei una mummia ammuffita”.