ROMA – L’ex tronista di “Uomini e Donne”, Rossella Intellicato, su Instagram ha definito Tina Cipollari “cafona, maleducata e aggressiva”. “A 5mila euro al mese – ha detto l’ex tronista sempre parlando dell’opinionista di “Uomini e Donne” – fa sempre un grandissimo show”.

L’ex tronista ha poi pubblicato un video su Instagram per continuare a parlare della Cipollari: “Ma io – ha detto la Intellicato – non capisco e mi domando, un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, come ‘Uomini e Donne’ dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate. Generose, di sentimento ovviamente. Non cafone e maleducate”.

E ancora: “Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione e il bullismo, perché secondo me parliamo di bullismo, è alle stelle. Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”.

“Una persona – conclude – che sia con i ragazzi di 20 e 23 anni, sia con i suoi coetanei dimostra sempre di essere cafona maleducata. Ma soprattutto la cosa grave è che martella in un modo esagerato le persone. Quando inquadrano questa persona proprio mamma mia veramente non lo capisco. Non lo capisco come è possibile un livello di maleducazione esagerato. Soprattutto da una signora che dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma o di una zia”.