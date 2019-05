ROMA – Nel corso della puntata di oggi, 8 maggio, di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state protagoniste di una lite finita con l’intervento del medico.

La discussione ha avuto inizio con un tentativo da parte di Tina di struccare Gemma. L’intento dell’opinionista era quello di mostrare al pubblico il vero aspetto della dama del Trono Over. La Cipollari, con tanto di salviette struccanti, si è avvicinata alla dama e, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha spiegato: “Gemma si deve struccare, lei dice di essere la più bella di tutta e che al naturale è fantastica”. La dama ha dato la sua disponibilità a quanto richiesto dall’opinionista. “Struccati bene anche gli occhi. Togliti le ciglia. Se non ti strucchi bene vuol dire che sei una donna insicura. Togliti anche le lenti a contatto, mica hai gli occhi chiari, li hai neri” le ha detto Tina.

Tina Cipollari, non contenta da quanto aveva fatto Gemma, ha tentato direttamente lei di struccarla. La dama ha protestato e così Tina, mentre agitava una mano per aria, ha colpito Gemma a un occhio. Maria De Filippi ha subito raggiunto la dama per capire cosa fosse successo mentre Gemma ha lasciato lo studio. La donna si è seduta dietro le quinte tenendo coperto l’occhio con una mano. Dopo l’intervento del medico la Galgani ha spiegato: “Tina mi ha messo un dito in un occhio”. Tina, che aveva seguito Gemma nel dietro le quinte, è stata allontanata da Maria De Filippi. (fonte MEDIASET PLAY)