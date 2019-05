ROMA – Nella puntata di ieri, 13 maggio, di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, Tina Cipollari si è seduta tra il pubblico indossando una parrucca nera e occhiali vintage. La nota opinionista si è mimetizzata così, al punto che anche la conduttrice Maria De Filippi non ha capito immediatamente chi fosse. Una scelta, come da lei ammesso, per criticare Gemma Galgani, la dama con la quale spesso e volentieri finisce tra offese reciproche e, come in una delle ultime puntate, anche alle mani.

Solo quando Tina Cipollari si è insinuata nel dietro le quinte del programma, la De Filippi l’ha riconosciuta. La conduttrice non è riuscita a trattenere le risate, mentre l’opinionista si prendeva gioco e offendeva la sua acerrima nemica. La De Filippi, non appena l’ha riconosciuta, le ha chiesto il motivo del travestimento. E allora Tina Cipollari le ha confessato: “Oggi sono nera come i miei capelli”.

Un siparietto che però non è piaciuto al pubblico che ha criticato in particolare Maria De Filippi per aver permesso così alla Cipollari di “bullizzare” Gemma Galgani. (fonte INSTAGRAM)