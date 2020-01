ROMA – Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati. La dimostrazione arriva da una foto postata su Instagram dal ristoratore fiorentino. Nello scatto, Ferrara appare insieme alla storica opinionista di “Uomini e Donne”.

Lo scatto mette così a tacere le voci di crisi di cui si parla, in Rete, fin dall’inizio di dicembre. Tina e Vincenzo hanno salutato insieme l’anno nuovo ed appaiono decisamente sorridenti e felici.

A quanto pare, i due non si sarebbero mai lasciati. L’opinionista di “Uomini e Donne” preferisce vivere le sue storie in privato come già fatto durante la relazione con l’ex marito Kikò Nalli, il padre dei suoi tre figli. A far nascere il pettegolezzo è stato il fatto che, prima di questo scatto, l’ultima foto della coppia risaliva allo scorso novembre.

Tina e Vincenzo stanno insieme da circa due anni. Il loro rapporto è cominciato all’epoca in cui Giorgio Manetti partecipava al programma condotto da Maria De Filippi. L’opinionista andava spesso a Firenze: molti credevano che viaggiasse per andare a trovare Manetti. In realtà, la Cipollari andava in Toscana a trovare il “suo” Ferrara.

