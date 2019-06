ROMA – Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta da cui aspetta un figlio, è tornata a far discutere per una dichiarazione che ha lasciato attoniti i suoi follower di Instagram. Una dichiarazione quella fatta dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in merito alle coppie bisex.

Un suo follower le ha chiesto: “Cosa pensi dell’omosessualità? Io sono omosessuale”. Ursula risponde: “Non accetto i bisex, li vedo solo perversione”. Una risposta che già fa discutere gli internauti sui social. La Bennardo ha cercato di porre fine alle polemiche spiegandosi meglio con un messaggio diretto a chi l’ha contestata: “Ho sempre saputo di etero che vanno con entrambi i sessi solo per sess0… ho sempre sentito omosessuali parlare di un orientamento ben preciso quindi ho sempre pensato questo… Chi pensa che sbaglio mi scrive spiegandomi dove sbaglio… Chi attacca e offende lo fa solo per business…che dirvi…Buon divertimento!”.

Infine la Bennardo ha proseguito rimarcando il suo pensiero: “Ci sono eterosessuali e omosessuali che amano far sesso con uomini e donne ma è solo una perversione! chiaro? Ammetterlo non è un reato!”. (fonte INSTAGRAM)