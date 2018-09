ROMA – Sossio Aruta è il protagonista del video per Ursula, che è praticamente distrutta dal suo atteggiamento con la tentatrice di Temptation Island Vip Sara, che comunque mostra di mettere in chiaro le cose mostrando gli scrupoli a frequentare Sossio. Lui dimostra di essere completamente preso da Sara: “Sei l’unico senso di questo viaggio”. Baci e toccatine ovunque che fanno letteralmente impazzire una sempre più scandalizzata Ursula che alla fine vede anche il video di una serie di baci tra i due.

“Sta confermando di essere qui per corteggiare – dice Ursula -. Siamo entrati malissimo in questa esperienza perché l’ha voluto lui, ma siamo sempre una coppia. Non è entrato qui come single, quando uscirà lui penserà siamo entrati per capire su cosa vogliamo. Ma lui sta dicendo le stesse cose che ha sempre detto a me, le sta dicendo a lei. Non può. Mette in dubbio tutto. Non può. Spero che ne prenda atto sempre di più che lui non è l’uomo per me. Però se lui ha già le sue risposte, lo dovete mandare via”.

Il video di Ursula per Sossio non è uno di quei video che può far piacere all’ex bomber. Purtroppo per lui, ci sono solo parole che non vuole sentirsi dire. Il pubblico è tutto dalla parte di Ursula: “Non ha costruito nulla nella sua vita, è un uomo superficiale che dà importanza a cose stupide. Non ha costruito un rapporto con me, un rapporto con la sua famiglia, niente. È un coglione. Superficiale e infantile. Io voglio un uomo che abbia più palle di me”. Sossio quando rientra nel villaggio distrugge una sedia, la scaraventa a terra e poi finisce in lacrime. Sara, la tentatrice, gli sta vicino: “Tu sai di valere tanto”.