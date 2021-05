Valentina Bisti chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, UnoMattina, carriera e biografia

Chi è Valentina Bisti: età, marito, figli, vita privata, UnoMattina, carriera e biografia della giornalista che questa sera, 12 maggio, parteciperà al quiz show I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai 1 dalle ore 20:30.

Dove e quando è nata, età, altezza e carriera di Valentina Bisti

Valentina Bisti è nata a Roma il 18 febbraio 1974 (è alta 175 cm). Durante l’adolescenza si rende conto di esser portata per le materie umanistiche ed è per questo che, dopo il diploma, si iscrive a Lettere Moderne con l’indirizzo in cinema. In seguito si specializza in giornalismo e consegue il diploma alla Scuola di Giornalismo.

Lavora come giornalista e conduttrice nelle reti Rai. Nel 2001 ha inizio la sua carriera, approda al TG2 e si occupa della rubrica Costume e Società. Nel 2003 passa al TG1 (da lì a qualche anno ci sarebbe stata la vicepresidenza dell’attuale Presidente del Parlamento europeo David Sassoli) dove cura il servizio dello storico naufragio della Costa Concordia. Ottiene poi la conduzione della striscia quotidiana delle 13:30 e delle 16, successivamente a quella del TG1 60 secondi .

Nel 2013 viene ingaggiata per UnoMattina Estate ed è qui che viene particolarmente apprezzata. Dopo la conduzione di quello estivo infatti, passa anche all’edizione autunnale, sempre in compagnia di Roberto Poletti. Valentina Bisti torna quindi alla conduzione del TG1 nell’edizione del pranzo alle 13 insieme ai colleghi Maria Soave, Roberto Chinzari e Sonia Sarno.

Il marito, i figli: vita privata di Valentina Bisti

Valentina Bisti è sposata con lo scrittore e dirigente d’azienda, Claudio Colaiacomo. La coppia si è sposata due volte: la prima è stata a Las Vegas, la seconda ad Arezzo. Al momento non hanno figli.