Valentina Cenni chi è: età, il matrimonio con Stefano Bollani, figli, carriera, altezza

Chi è Valentina Cenni, l’attrice protagonista insieme a Stefano Bollani della striscia quotidiana

preserale in onda su Rai Tre “Via dei matti numero O”.

Valentina Cenni, età, matrimonio, figli

Valentina nasce a Riccione il 14 marzo 1982 ed ha da poco compiuto 39 anni.Da due anni è sposata proprio con Stefano Bollani con cui ha ora intrapreso questa nuova avventura televisiva. I due non hanno figli. Solo Stefano ne ha due: Leone e Frida nati dall’unione con la precedente moglie Petra Mangoni.

Valentina Cenni, la carriera

Fin da giovanissima, Valentina dedica la sua vita all’arte. Si diploma prima all’Accademia

nazionale d’arte drammatica, poi prende un secondo diploma alla Royal Academy of Dance di Londra. Questi studi le aprono la strada ad una carriera che la vede recitare e fare la regista. In teatro, Valentina viene scritturata per diversi ruoli importanti, tra cui Rossana nel Cyrano de Bergerac di Alessandro Preziosi e Desdemona nell’Otello di Luigi Lo Cascio.

Nel 2016 inizia a recitare con il pianista Stefano Bollani che diventa anche suo marito. I due vanno in tour in tutta Italia e creano la mini serie La fata del sonno, sette storie brevi che vengono mandate in onda nel programma di Rai 1 L’importante è avere un piano.

Valentina Cenni, la carrierà in tv

Oltre al teatro, la Cenni vanta diverse apparizioni sul piccolo e grande schermo. Su Rai 3 partecipa alla serie Non uccidere. Al cinema interpreta il ruolo di Micol nel film di Sergio Castellitto Nessuno si salva da solo.

Valentina è appassionata anche di danza classica e contemporanea e si interessa ad altre forme di espressione artistica come la fotografia la danza col fuoco e la grafica. Valentina disegna infatti le copertine dei dischi del marito, realizza cover di libri per Mondadori e altri album musicali per la Universal. Ha anche fondato Sorelle d’amore, progetto che mira a riunire donne in una sorta di sorellanza che aiuta a sostenersi a vicenda.