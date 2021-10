Valentina Cervi chi è: età, altezza, marito e figli, carriera, vita privata, il Festival di Venezia

Valentina Cervi chi è: età, altezza, marito, carriera, vita privata, il Festival di Venezia. L’attrice è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata Valentina Cervi

Valentina Cervi è nata a Roma il 13 aprile 1974. L’attrice ha 47 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Valentina è figlia del regista e produttore cinematografico Tonino Cervi, figlio a sua volta degli attori Gino Cervi e Ninì Gordini Cervi e della produttrice Marina Gefter.

Il suo debutto assoluto avviene in televisione nel 1986 con Portami la luna, mentre quello al cinema avviene due anni dopo con la commedia Mignon è partita.

Nel 1996 partecipa al film Ritratto di signora, l’anno successivo ottiene il suo primo ruolo da protagonista in Artemisia – Passione estrema. Nel 1999 recita in La via degli angeli di Pupi Avati e Rien sur Robert di Pascal Bonitzer, per cui ottiene due candidature rispettivamente al Nastro d’argento e al Premio César.

Nello stesso anno, assieme a Massimo Ghini, è diretta da Francis Ford Coppola in uno spot pubblicitario di Illy caffè che omaggia Federico Fellini e Lo sceicco bianco.

Nel 2001 impersona Anna Maria Pierangeli nel film televisivo statunitense James Dean – La storia vera di Mark Rydell, dove recita accanto a James Franco. L’anno dopo è invece protagonista assieme a Violante Placido de L’anima gemella di Sergio Rubini, ruolo per cui ottiene numerosi riconoscimenti.

Nel 2005 è accanto a Stefano Accorsi in Provincia meccanica di Stefano Mordini. Interpreta poi Marja Bolkonskaja nella miniserie televisiva del 2007 Guerra e pace. Nel 2008 è nel cast della pellicola di Spike Lee Miracolo a Sant’Anna e prende parte ad un episodio della serie televisiva Donne assassine.

Nel 2011 è tra i protagonisti della serie britannica Le inchieste dell’ispettore Zen e di quella italiana Distretto di Polizia. Nello stesso anno recita in un cameo in Jane Eyre di Cary Fukunaga. Poi partecipa alla quinta stagione della serie statunitense True Blood nel ruolo della vampira Salome Agrippa.

Valentina Cervi, il marito Stefano Mordini

Valentina è legata al regista Stefano Mordini, conosciuto nel 2005 sul set di Provincia meccanica ha due figli, Margherita nata nel 2013 e un secondo figlio nato nel 2016

Valentina Cervi a Venezia, la scollatura

Nella scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia, Valentina ha sfilato sul red carpet con una profonda scollatura. L’attrice era in Laguna per presentare il film ora al cinema “La scuola Cattolica” diretto dal marito Stefano Mordini. Nel cast ci sono anche Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, due grandi amici dell’attrice.