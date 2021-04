L’ex di Uomini e Donne Valentina Dartavilla Lupi fa una confessione del tutto inattesa riguardo la sua partecipazione allo storico programma di Maria De Filippi. Valentina Dartavilla Lupi in una intervista a Fralof infatti rivela alcuni particolari piccanti sulle frequentazioni avuta quando era tra le concorrenti del programma.

Valentina Dartavilla Lupi e i rapporti con i cavalieri

L’ex di Uomini e Donne ha rivelato: “Lì è venuto fuori che io ero stata in intimità con due cavalieri del parterre e quando Maurizio lo ha saputo ha iniziato a ‘sputt…mi’. Io l’ho detto perché alla fine non ho fatto niente di male. Non ho ucciso nessuno, mi sono concessa io, quindi è la mia persona che ho messo in gioco. Non mi sono offesa tanto per le critiche, la gente le farà sempre nel bene e nel male. Mi scivolano addosso queste cose, ma lo fanno tantissime altre donne senza dirlo”.

Valentina Dartavilla Lupi ha anche aggiunto: “Mi aveva colpito subito Nicola, infatti siamo anche usciti per un po’. Lui però la pensa diversamente da me e mi ha giudicata troppo leggera. Di conseguenza non è andata a buon fine. Dopo ho deciso di vedere altre persone: Simone, Costantino e Maurizio. Dopo che ho chiuso con Maurizio ho rivalutato Armando grazie a degli interventi che mi sono piaciuti. Lui ha detto che il mio comportamento era troppo amorevole”.

La vita di Valentina Dartavilla Lupi dopo Uomini e Donne

Valentina Dartavilla Lupi ha quindi raccontato: “Mi ha contattata su Instagram un ragazzo di Venezia che mi aveva vista in trasmissione. Abbiamo cominciato a sentirci e ci stiamo frequentando da due mesi e mezzo. Sono molto contenta, credo sia una cosa molto seria, lui si chiama Stefano e ci credo moltissimo. Quindi, è stato grazie al programma che mi ha trovata”.