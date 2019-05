Valentina Nappi a CCN: “I film per adulti non creano dipendenza”. E su Uomini e Donne…

ROMA – Valentina Nappi è stata la prima ospite di Comedy Central CCN, il programma condotto da Saverio Raimondo. L’attrice a luci rosse, oltre che il successo dei suoi film, è famosa anche per l’impegno sociale e le varie prese di posizione assunte negli ultimi anni su temi come la droga, l’immigrazione, la politica e rapporto uomo-donna.

“Il mio sogno è quello di ripulire l’umanità dai bisogni ses**ali” esordisce Valentina. Sulla dipendenza dai film per adulti l’attrice è chiara: “Il por** non crea dipendenza. Chi ne diventa dipendente ha problemi già di suo, come socializzare, e si rifugiano nella por**grafia o anche in Uomini & Donne (ride, ndr)”. Al termine della puntata Valentina Nappi e il conduttore si sposano e dividono – in una scena dai contorni erotici -, come nella scena famosa di Lilli e il Vagabondo, un piatto di spaghetti. (fonte CCN)