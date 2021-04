Valentina Nappi chi è, età, altezza, misure, Instagram, fidanzato, Rocco Siffredi e carriera dell’attrice a luci rosse

Chi è Valentina Nappi, età, altezza, misure, profilo Instagram, fidanzato, Rocco Siffredi e carriera dell’attrice a luci rosse. Valentina Nappi questa sera è infatti tra gli ospiti di Permesso Maisano, il nuovo programma condotto da Marco Maisano, al debutto stasera su TV8 a mezzanotte in punto.

Età, carriera di Valentina Nappi e l’incontro con Rocco Siffredi

Valentina Nappi nasce a Scafati, in provincia di Salerno, il 6 novembre del 1990, ha 20 anni di età ed è un’attrice pornografica italiana. Rimase orfana di padre a 15 anni e conseguì la maturità artistica prima di frequentare studi universitari in design. Valentina Nappi fu avviata alla pornografia da Rocco Siffredi nel 2011, che la convocò qualche mese dopo avere ricevuto una sua e-mail in cui si dichiarava disponibile a entrare nell’industria per adulti. Rocco Siffredi la fece esordire in Rocco’s POV Volume 24 e successivamente fu suo partner in Rocco’s Bitches in Uniform (2012) per Evil Angel.

Sempre nel 2012 apparve nell’edizione italiana di Playboy mentre nel novembre 2013 fu Penthouse Pet negli Stati Uniti guadagnando anche la copertina del numero di quel mese della rivista. Nel settembre 2015 comparve sulla copertina di Hustler’s Taboo. Dal 2014 collabora con la rivista MicroMega che ospita i suoi articoli all’interno del proprio blog d’autore. Valentina Nappi ha all’attivo oltre quattrocento scene con diverse case di produzione tra cui Brazzers, Dogfart, Elegant Angel, Evil Angel, Digital Playground e Jules Jordan.

Altezza, peso, misure e profilo Instagram di Valentina Nappi

Valentina Nappi ha una altezza di 165 cm e un peso di 50 kg. Le sue misure sono 86-61-89, occhi marroni e capelli castani. L’attrice è molto attiva sui social, in particolare su Instagram: questo il link al suo profilo dove ha tantissimo follower.

Valentina Nappi: vita privata, marito, fidanzato

Si dichiara bisessuale, oltre che atea. Per quanto riguarda la vita privata di Valentina Nappi, sappiamo che dal settembre 2020 è sposata con Giovanni Lagnese, suo fidanzato da circa 10 anni e da poco quindi diventato suo marito. Il 22 dicembre 2020 ha ventilato una pausa dall’attività pornografica, motivata dal rifiuto dei circuiti di carta di credito VISA e MasterCard di pagare i servizi offerti da MindGeek, la società editrice di Pornhub, Brazzers, Digital Playground e altri media pornografici, che, secondo quanto Valentina Nappi afferma, le garantisce circa il 90% delle entrate economiche.

Valentina Nappi e la quarantena senza mutande

”Sempre in pigiama e senza mutande. Non ne metto un paio dal 13 marzo, da quando sono rientrata dagli Stati Uniti”. Parola di Valentina Nappi. La pornostar, lo disse mesi fa a Saverio Raimondo nel suo Covid Late Night in diretta su YouTube, raccontando la sua quarantena. ”Durante il giorno faccio selfie, dirette e sc**o con il mio ragazzo”. A casa però non sono soli: ”Ho un pitone, quindici ratti che dovevano sfamarla ma sono cresciuti troppo, e poi un cane abbandonato, un coniglietto, due serpenti asiatici, un serpente californiano e un topo pigmeo africano”. ”Ultimo assembramento? Un’orgia con Rocco Siffredi a Milano. Molto prima che diventasse zona rossa”, aveva rivelato.

L’ultimo film di Valentina Nappi

Il suo nuovo film è disponibile su DickDrainers.com: si chiama “Il c**o del mio capo ha bisogno di assistenza”. Del film, ha parlato anche la stessa Valentina Nappi con un post pubblicato su Twitter che lascia pochissimo spazio all’immaginazione: “Quando il c**o gode, la fessa applaude”. Come ricorda Dagospia, questo film segna il debutto della Nappi sul sito internet DickDrainers.com.