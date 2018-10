ROMA – “La mia prima scena è stata con Rocco Siffredi”, racconta Valentina Nappi, 28 anni, ospite a La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez in onda questa sera, venerdì 19 ottobre, alle 23.30 su canale Nove.

“E com’è andata con Rocco?”, le chiede il direttore del sito online del Fatto Quotidiano. “Fantastico!”, risponde lei. “432 film – rilancia Gomez – non è stanca?”. “No, in realtà no!”, dice l’attrice a luci rosse. Il giornalista chiede dei compensi nel settore dei film per adulti: “Ma lei quanto guadagna a film?”. “In media 3.000 euro al mese…lordi”, risponde lei. “Non è molto”, dice Gomez. “No, non è molto”, gli fa eco la Nappi. “Lei è ancora fidanzata?”, domanda il conduttore. “Sì, siamo una coppia aperta da nove anni – sottolinea l’attrice – il matrimonio come istituzione è una cagata”.

Gomez volta pagina e apre il capitolo molestie: “Cosa pensa del caso di Asia Argento?”. “Il movimento #meetoo si sta autodistruggendo – dice la 28enne – è stata un’occasione isterica per parlare del nulla”. Gomez la incalza: “Non pensa che esista un problema reale di uomini, in particolare, che fanno valere la loro posizione dominante sul lavoro per ricattare delle donne? E’ vero che succede anche il contrario, però…”. Valentina Nappi minimizza: “Esatto, succede anche il contrario, e credo ci siano anche abusi sul lavoro che sono decisamente più gravi di una mano sul culo, o di una scopata ‘sì la faccio, però non vorrei’”.