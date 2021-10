Valentina Persia in una foto publbicata su Instagram per i suoi 50 anni

Valentina Persia chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, carriera, Salvo, marito, figli, depressione. La comica è vittima di uno scherzo de Le Iene che andrà in onda questa sera.

Dove e quando è nata Valentina Persia

La Persia è nata il 1 ottobre 1971 a Roma. Da poco ha compiuto 50 anni ed è del segno zodialcale della Bilancia. Questo il suo profilo Instragram seguito da 216mila persone.

La morte di Salvo

Valentina è stata fidanzata quattro anni con un architetto catanese di nome Salvo, il quale è venuto a mancare prematuramente nel 2004 in seguito ad un tragico incidente.

La nascita dei gemelli grazie alla fecondazione in vitro e la depressione

Nel 2015 Valentina Persia è diventata madre di due gemelli: Lorenzo e Carlotta. I due bambini sono nati grazie alla fecondazione in vitro. Non sappiamo chi sia il padre dei due bambini: Carlotta custodisce molto la sua vita privata e non ama raccontare troppe cose.

Nel 2015, Valentina aveva 43 anni: in quell’anno ha anche perso il padre morto dopo una lunga lotta contro una malattia.

Dopo il parto l’attrice ha vissuto un periodo di forte depressione. Una volta ripresa ha scritto un libro: “Questo bimbo a chi lo do: Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma”. A proposito del libro e della depressione, Valentina racconta: “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei”.

Studi

Fin da piccola, Valentina si è appassionata di danza e quindi ha intrapreso questo percorso di studi all’Accademia Nazionale di Roma. Ha studiato questa disciplina per 20 anni ed è anche diplomata in recitazione.

Ama la lettura, adora i profumi, soprattutto le fragranze floreali. Le piace imparare, non solo per motivi di lavoro, i dialetti italiani, in special modo quelli del sud. È anche molto amica dell’attore Leo Gullotta, il quale le è stato molto vicino durante la depressione.

Valentina Persia, da La sai l’ultima? a l’Isola dei Famosi 2021

Parlando della sua carriera, Valentina Persia ha preso parte ai seguenti programmi tv: