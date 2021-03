Valentina Persia chi è: Isola dei Famosi, figli, età, carriera, vita privata, marito, barzellette

Comica, cabarettista, attrice e ballerina, Valentina Persia sarà una dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Nata a Roma il primo ottobre del 1971, Valentina Persia iniziò la sua carriera nel mondo della televisione partecipando nel 1994 a La sai l’ultima?, il programma condotto da Pippo Franco.

Nel 1997 la Persia fu ospite fissa nella trasmissione televisiva, sempre condotta da Pippo Franco, Sotto a chi tocca, in onda su Canale 5, mentre dal 1998 al 2002 fece parte del cast fisso del programma che l’ha lanciata come caratterista, La sai l’ultima?.

Da qui iniziò la sua lunga carriera in televisione, ma anche al cinema e in teatro.

Valentina Persia e la morte del compagno nel 2004

Intervistata da Caterina Balivo, Valentina Persia parlò della morte del suo compagno, Salvo. Morte avvenuta nel 2004 e che frenò, inevitabilmente, la sua vita nel mondo dello spettacolo:

“Ero dubbiosa se tornare in televisione, il dolore è stato tantissimo. Lui però mi diceva di non fermarmi perché amava vedermi tra le gente che sorrideva di me. Pingitore mi spinse a riprendere la televisione.

Per questo la comica si è detta molto grata nei confronti di Leo Gullotta che seppe starle vicino in un momento così delicato: “Mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui”.

Rimasta vedova nel 2004, Valentina Persia è diventata mamma di due gemelli a 43 anni: Lorenzo e Carlotta.