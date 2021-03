Valentina Persia chi è: morte Salvo, età, marito, figli, vita privata, depressione, carriera della concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. La Persia è una delle concorrenti dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi.

La Persia è una mamma felice ma in passato ha dovuto avere la capacità di superare la morte del suo ex Salvo e la depressione post partum.

La Persia è nata il 1 ottobre 1971 (età 49 anni), Roma. Non sappiamo molto della vita privata ma è noto che è stata fidanzata quattro anni con un architetto catanese di nome Salvo, il quale è venuto a mancare prematuramente nel 2004 in seguito ad un tragico incidente.

Nel 2015 Valentina Persia è diventata madre di due gemelli: Lorenzo e Carlotta. Per il resto, non sappiamo nient’ altro sulla sua vita privata perché la custodisce gelosamente.

La Persia ha raccontato la sua depressione post partum a Caterina Balivo:

“Quando sono arrivati non è stato semplice. Si tende sempre a vedere il bello della gravidanza. Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca.

Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia”