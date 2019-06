ROMA – Valentina Vignali, uscita dalla casa del “Grande Fratello”, aveva confessato di aver preso dieci chili:

“Le critiche? Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti – aveva scritto sui social – Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro. In più avevamo i soldi contatissimi quindi tante cose sane tipo frutta, verdura, pesce ecc non potevamo permettercele. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma: solo carboidrati. Inoltre lì dentro in alcune giornate ti annoi talmente tanto che mangi di continuo. Questo è quello che più o meno è successo a me”.

Ma ora, dopo qualche settimana, la Vignali ha postato una nuova foto su Instagram. Foto nella quale la Vignali sembra già essere tornata in splendida forma. Tanto che qualcuno scrive: “Poi mi spieghi dove sono i dieci chili che dici di aver messo!”.

E lei, con ironia, ha risposto così: “Nascosti sotto la camicia larga! Comunque ho giù perso qualcosa”.