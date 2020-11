Valentina Vignali e le foto in lingerie su Instagram

“Li ho azzittiti tutti guarda come stanno muti” scrive Valentina Vignali sui social dopo aver postato le immagini di uno shooting in lingerie.

Durante la sua partecipazione al “Grande Fratello” Valentina Vignali era ingrassata di 10 chili e per questo era stata molto criticata. A veder le foto di oggi la Vignali non sembra aver più problemi di peso. Anzi.

Valentina Vignali e lo skipper: “Mi ha fatto foto alle parti intime di nascosto”

Disavventura in Sicilia per Valentina Vignali.

La influencer è stata fotografata in parti intime dallo skipper della barca che aveva affittato. A raccontare cos’è accaduto in barca mentre era in Sicilia è stata la stessa Valentina Vignali. La influencer, ex inquilina del Grande Fratello, si trovava in vacanza a Lipari con le amiche. Mentre erano a Lipari hanno deciso di noleggiare una barca a motore per fare il giro delle isole.

Come ha raccontato la Vignali tramite una Instagram Stories, “quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”.

Poi entra nei dettagli: “Mentre eravamo a bordo ci siamo accorte, per caso, che lo skipper della barca stava guardando sul suo telefonino foto di fondoschiena di ragazze. Abbiamo riconosciuto uno dei costumi, di colore nero, che indossava una di noi, e ci siamo insospettite”.

Tornate in porto “gli abbiamo chiesto di vedere il telefonino. Lui prima ha tentennato, poi ce l’ha dato. Così abbiamo scoperto che aveva inviato, in una chat di amici, le foto che ci aveva scattato per due giorni”.

Erano però scatti “rubati”, “di parti intime” fatti di nascosto alle ragazze mentre si rilassavano sulla barca. Valentina Vignali ha concluso il racconto spiegando di essere pronta a denunciare lo skipper, aggiungendo infine che ha afferrato il telefonino dell’uomo per poi lanciarlo in mare. (Fonti: Instagram, Il Resto del Carlino).